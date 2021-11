In tanti attendono di poter utilizzare WhatsApp su più dispositivi alternativamente, senza la necessità di mantenere lo smartphone principale attivo. Ebbene, la funzione ha fatto capolino in beta negli ultimi tempi ma è disponibile per un numero sempre maggiore di utenti che di certo ne faranno buon uso.

Cos’è la funzione multi-dispositivo

La feature multi-dispositivo funziona nel seguente modo: possiamo restare connessi a WhatsApp con un numero massimo di dispositivi pari a 4. Ad esempio, ci si può autenticare in WhatsApp Web da browser via smartphone con l’ausilio del QR Code ma poi non è necessario che il telefono resti connesso ad internet. Si potrà continuare ad utilizzare il sevizio di messaggistica con il solo computer agganciato alla rete. Al momento della riconnessione dello smartphone, tutte le chat saranno aggiornate con quanto condiviso con i contatti.

Dopo una lunga fase di test, in questi giorni in tanti stanno rivevendo via WhatsApp Web la notifica relativa alla possibilità di utilizzare il servizio anche senza che lo smartphone resti connesso alla rete. La sincronizzazione con i server è dunque automatica consentendo la condivisione dei contenuti da computer come da telefono ad esempio, fornendo un valido ausilio a chi utilizza soprattutto l’applicazione per motivi lavorativi.

Chi non riesce ancora ad utilizzare WhatsApp su più dispositivi non disperi: come già detto la funzione è i distribuzione per tutti, dunque non solo per i beta tester. Sarà solo questione di tempo e aprendo il già citato WhatsApp Web riceverà la notifica relativa alla novità. L’aspetto estremamente positivo di quest’ultima è pure un altro: tutti i messaggi condivisi nelle chat godono della crittografia end-to-end. Dunque ogni elemento condiviso sarà sempre protetto e la privacy di tutti gli iscritti al servizio sarà sempre preservata in app su smartphone, come altrove. D’altronde questo tema è estremamente delicato e non prevede compromessi.