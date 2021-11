Ed Sheeran agli MTV EMA 2021: è tra i performer annunciati nelle scorse ore.

MTV ha annunciato la presenza di una serie di ospiti agli MTV EMA 2021. Si tratta di Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff e girl in red. Lo show andrà in onda domenica 14 novembre in diretta in 180 Paesi per celebrare la musica internazionale e premiare i suoi maggiori esponenti.

Quello di Ed Sheeran è un atteso ritorno. Il cantante torna agli MTV EMA dopo l’uscita del suo quarto album, Equals. Quest’anno ha ricevuto ben cinque nomination, tra cui Best Artist e Best Pop. Ed Sheeraan torna a calcare il palco dello show internazionale di MTV dopo aver partecipato all’edizione di Milano nel 2015 e a quella di Glasgow nel 2014.

Gli Imagine Dragons tornano agli EMAs per la seconda volta (dopo gli MTV EMAs 2013 ad Amsterdam). Hanno rilasciato il loro quinto album, Mercury – Act 1, e annunciato l’atteso ritorno in Italia previsto a Milano per il prossimo anno. Tutto sul concerto degli Imagine Dragons a Milano nel 2022. Sul palco ungherese, si esibiranno con il loro nuovo singolo, Enemy, con il rapper – anche nominato ai Grammy – J.I.D.

Agli MTV EMA 2021 gli Imagine Dragons aspirano ai premi Best Rock e Best Group.

Dopo aver vinto il premio Best Push degli MTV EMA 2020, YUNGBLUD torna nello show di MTV per esibirsi con il suo ultimo singolo, Fleabag.

Questi performer, appena annunciati, si aggiungono a Maluma, Måneskin e Kim Petras, comunicati negli scorsi giorni. La presentatrice dello show è Saweetie e i protagonisti del World Stage sono i OneRepublic.

Altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni. In Italia gli MTV EMA andranno in onda in diretta dalle ore 21.00 su MTV il 14 novembre (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale Sky 132 e 704). Dalle ore 20.00 ci sarà l’appuntamento con il pre-show.