Un buono Amazon in regalo è a disposizione dei clienti del popolare e-commerce ma a determinate condizioni. La promozione ha a che fare con gli ormai noti Hub Locker del noto brand, sempre più numerosi in Italia: si sta tentando di potenziare il loro utilizzo, di certo per risparmiare sui servizi dei corrieri.

Per chi non lo sapesse ancora, gli Hub Locker Amazon sono delle stazioni di ritiro dei pacchi provenienti dallo store online, spesso collocati presso i supermercati o altri centri d’interesse. Chi acquista e sceglie questa modalità di consegna riceve un codice segreto che gli permette di aprire una cassettina a lui dedicata dove si trova il prodotto richiesto. L’opzione è di certo comoda per chi non è mai a casa per ricevere quanto acquistato.

Proprio per promuovere l’utilizzo degli Hub Locker, in questo periodo e fino al 31 dicembre 2021 sarà garantito un buono sconto Amazon da 10 euro a chi utilizzerà per la prima volta questo sistema di consegna. Il voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di uno degli innumerevoli prodotti presenti su Amazon.it, fatta eccezione per libri, prodotti digitali, alimenti per bambini, buoni e confezioni regalo.

Qual è la procedura esatta per ottenere il credito da 10 euro? La prima cosa da fare sarà quella di verificare nella pagina dedicata all’ultimo buono sconto Amazon se si ha diritto alla promozione. In caso positivo, si dovrà effettuare un acquisto di almeno 25 euro e in fase di pagamento, inserire il codice “10PRENDI”. Il gioco è fatto, il voucher verrà inviato e associato all’account che ha effettuato l’acquisto, chiedendo la spedizione presso un punto Hub Locker. Attenti tuttavia alla validità del voucher che potrà essere utilizzato in un periodo ristretto. La somma potrà infatti essere spesa fino al prossimo 31 dicembre 2021, sempre su prodotti venduti su Amazon.it e non sugli store dedicati ad altre nazioni.