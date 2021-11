Il cast di Narcos: Messico 3, tra volti noti e new entry, anima l’ultimo capitolo della celebre saga del narcotraffico di Netflix, giunta alla terza stagione dello spin-off dopo il successo travolgente della serie originale. Gli ultimi 10 episodi debuttano il 5 novembre, con una trama che raggiunge gli anni Novanta, e dunque la trama della serie madre, e prevede nuovamente la partecipazione di Wagner Moura nei panni di Pablo Escobar.

Diego Luna non sarà nel cast di Narcos: Messico 3, come ha dichiarato lui stesso: la trama della terza stagione vede infatti una nuova generazione di leader dei cartelli della droga in lotta per il potere dopo la fine dell’impero di Felix Gallardo, catturato dalla DEA e detenuto in carcere, mentre alcuni giornalisti cercano la verità e i funzionari di governo oscillano tra giustizia e corruzione.

Gran parte del cast di Narcos: Messico 3 è composto da volti che si sono già distinti nelle prime due stagioni: Scoot McNairy è ancora il valente e determinato agente speciale della DEA Walt Breslin, reduce dal successo dell’arresto di Gallardo e determinato a proseguire la lotta al narcotraffico che dal Messico invade di cocaina gli Stati Uniti e il resto del mondo. José María Yazpik interpreta Amado Carrillo Fuentes, diventato il capo del cartello di Juárez dopo aver assassinato l’allora boss Rafael Aguilar Guajardo nel 1993 e noto come il “Signore dei Cieli” per la sua flotta di aeroplani. Proprio lui, indicato da Gallardo come l’uomo che ha i numeri per riempire il vuoto di potere lasciato dal suo arresto, è il nuovo nemico pubblico numero uno per la DEA.

Nel cast di Narcos: Messico 3 torna anche Alberto Ammann nei panni di Hélmer Herrera, alias Pacho, boss del cartello colombiano di Cali insieme ai fratelli Rodríguez Orejuela e già presente nella serie originale Narcos. Gli attori Alfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix), Manuel Masalva (Ramón Arellano Félix) e Mayra Hermosillo (Enedina Arellano Félix) interpretano i leader del cartello di Tijuana, che hanno ereditato da Félix Gallardo dopo il suo arresto nel 1989, mentre Alejandro Edda interpreta Joaquín “El Chapo” Guzmán, celebre per la sua ascesa nel cartello di Sinaloa nonché particolarmente famoso per essere fuggito di prigione ben due volte. Infine Gorka Lasaosa Héctor Luis Palma Salazar, socio de El Chapo, e Matt Letscher è Jaime Kuykendall, capo dell’ufficio della DEA di Guadalajara.

I nuovi membri del cast di Narcos: Messico 3 includono Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Luisa Rubino e Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny). Netflix ha presentato così i loro ruoli. Méndez è Victor Tapia, “un poliziotto di Juarez con un dilemma morale; nonostante i suoi dubbi , è coinvolto nel mistero di una serie di brutali omicidi“; Guerra è Ismael “El Mayo” Zambada, “un narcotrafficante indipendente, i cui modi senza pretese nascondono il fatto che è tranquillamente un passo avanti a tutti gli altri“; Rubino è Andrea Nuñez, “una giovane giornalista idealista e ambiziosa, la cui missione di denunciare la corruzione la conduce una storia ancora più grande di quanto si aspettasse“. Infine il rapper Bad Bunny è Arturo “Kitty” Paez, “un membro della banda di Ramon Arellano Felix chiamata “Narco Juniors” – ragazzi ricchi dell’alta società che sono finiti nella vita del cartello per soldi, droga e violenza“.



















@Juan Rosas/NETFLIX © 2021

Ecco i volti del cast di Narcos: Messico 3 nel trailer dell’ultima stagione, che arriverà successivamente in prima visione in chiaro su Rai4. Il team creativo della serie, dopo l’addio al franchise, sta intanto preparando un’altra miniserie a tema narcotraffico per Netflix: Griselda racconterà la vera storia di Griselda Blanco, nota come “La Madrina” del traffico di droga colombiano degli anni Ottanta, interpretata da Sofia Vergara.