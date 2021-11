Chris Pratt è al centro di pesanti polemiche sui social. L’eroe dei Guardiani della Galassia è stato accusato di essere stato offensivo e disgustoso nei confronti dell’ex moglie, l’attrice Anna Faris. Ma cos’è successo di preciso?

La star Marvel ha pubblicato un post su Instagram in cui elogia l’attuale moglie, Katherine Schwarzenegger (figlia del più noto Arnold), per avergli dato “una figlia sana”. Fin qui nulla di sbagliato, se non fosse che Pratt ha già un altro bambino, il piccolo Jack, nato con una malformazione contro cui ha lottato fin dalla tenera età.

Gli utenti sui social si sono quindi schierati a favore di Anna Faris, lanciando pesanti accuse all’attore.

“Adoro Chris Pratt, ma la parte in cui dice ‘una figlia sana’ mi ha fatto davvero rivoltare”, ha scritto una persona su Twitter. “Sebbene non intendeva insultare nessuno, lo ha scritto con intenzionalità. Immaginate: come potrebbe sentirsi suo figlio se leggesse queste cose?”

Un altro utente ha invece condiviso un tweet molto più severo e di condanna: “Chris Pratt ha un figlio con Anna Farris che ha sofferto di emorragia celebrare durante la nascita e ora lotta contro delle disabilità fisiche. Però lui si è assicurato che ‘la figlia sana’ fosse incluso nel post. Chris Pratt è un c0gli0n3.”

Il post dell’attore su Instagram è un tributo per il compleanno della moglie Katherine, 31 anni: “Mi ha dato una vita meravigliosa, una bellissima figlia sana, e mastica così rumorosamente che a volte devo mettere i tappi alle orecchie. Ma anche questo è amore!”

Come è stato sottolineato, il figlio di Chris Pratt e Anna Faris, Jack, ha 9 anni. È nato prematuro e ha dovuto affrontare numerose operazioni per riuscire a sopravvivere. Alla nascita pesava solo 1,3 kg.

In un podcast del 2018, l’attrice Anna Faris parlò delle difficili operazioni che il suo bambino aveva dovuto subire. “È stato un enorme shock. Improvvisamente il tuo mondo crolla. Jack ha fatto un paio di operazioni, una per un’ernia e altre per gli occhi. E aveva anche un lieve problema al cuore.” In quello stesso anno, la Faris e Chris Pratt hanno divorziato dopo nove anni di matrimonio.