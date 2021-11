Possiamo definire praticamente ufficiale il nuovo aggiornamento Alexa, con cui registriamo l’apertura al mondo del Black Friday 2021, oltre a rendere più gradevole l’esperienza con la musica. Dopo le novità sperimentate la scorsa estate, come avrete notato con il nostro articolo di tre mesi fa, dobbiamo dunque concentrarci che potrebbero risultare particolarmente interessanti per il pubblico italiano. Cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro, in attesa delle prossime mosse da parte dello staff

Il nuovo aggiornamento Alexa utile anche sul fronte Black Friday 2021

Cercando di scendere maggiormente in dettagli, occorre specificare subito per quale ragione il nuovo aggiornamento Alexa possa fare la differenza in vista del Black Friday 2021. Il changelog ufficiale, nell’apposita pagina, mette sì in evidenza alcune novità che riguardano in modo specifico Stati Uniti e Canada, ma altre possono essere consolidate valide su scala globale. Tra le seconde abbiamo quella che possiamo associare al comando: “Alexa, quali sono le mie offerte?”.

In cosa consiste? In sostanza, da questo momento i clienti hanno la possibilità di iniziare a fare acquisti in occasioni della campagna del Black Friday 2021. Discorso che include gli sconti sui migliori marchi, senza dimenticare i prodotti must-have di questa stagione. Tramite l’aggiornamento Alexa di ottobre, in ogni caso, vedremo aggiunta anche una discreta selezione di piccole imprese e artigiani, in relazione a prodotti fatti a mano. Come accennato, sarà necessario lanciare semplicemente questo comando: “Alexa, quali sono le mie offerte?“.

Ancora, tramite l’aggiornamento Alexa, qualora abbiate due dispositivi di questa famiglia, potrete spostare un contenuto (ad esempio la riproduzione della musica) da un device all’altro. Insomma, ci sono tante buone ragioni per provare da subito la nuova release del vostro assistente vocale. Questo un esempio di comando che potrete sfruttare da oggi: “Alexa, sposta la mia musica in cucina“.