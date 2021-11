Dopo tanto tribolare ci siamo: le riprese di Manifest 4 stanno per prendere il via. I fan hanno lottato tanto per la serie affinché avesse un finale degno di questo nome e alla fine solo Netflix è riuscita in questo miracolo. La piattaforma ha deciso di raccogliere i cocci lasciati dietro da NBC e dalla cancellazione arrivata come un fulmine a ciel sereno, mettendo insieme il cast per gli ultimi venti episodi che vedremo il prossimo anno.

Dopo essere stato cancellata senza tante cerimonie alla fine della sua terza stagione, Manifest ha segnato un vero e proprio boom di visualizzazioni su Netflix che, alla fine, ha deciso di prendere in mano la situazione e concludere la sua storia. Ancora non ci sono notizie certe a riguardo ma sembra che il cast e la troupe stiano per tornare sul set al gran completo già prima della fine di questo mese e, in particolare, secondo Murphy’s Multiverse, la produzione della quarta stagione inizierà il prossimo 18 novembre.

Alla luce dei venti episodi ordinati, in molti sono convinti che Netflix rilascerà la quarta stagione divisa in due parti come ha fatto già in passato con altri finali rilasciandoli in due momenti diversi. Il creatore di Manifest Jeff Rake aveva originariamente pianificato che lo show durasse sei stagioni ma sicuramente così facendo avrà modo di costruire un degno finale in venti episodi soprattutto perché nei mesi scorsi, dopo la cancellazione da parte di NBC, si era detto pronto a concludere la serie con un film di meno di due ore.

Quello che è certo è che adesso si dovrà giocare con il tempo perché il sogno di Rake di ‘vivere’ in tempo reale il ritorno a casa dei passeggeri non può più essere realizzato e quindi, ad un certo punto, ci attende un salto temporale:

“La buona notizia è che sono assolutamente fiducioso che 20 episodi mi diano abbastanza tempo per raccontare l’intera storia come ho sempre voluto. Quando ho parlato in passato di avere una tabella di marcia fino alla fine della serie, ciò non significava che avessi una tabella di marcia letteralmente per ogni singolo episodio. Ho una tabella di marcia con una serie di colpi di scena per raccontare le storie fondamentali all’interno della nostra mitologia e all’interno del nostro dramma relazionale. Quindi non sarà un esercizio particolarmente difficile sovrapporre la stessa esatta tabella di marcia a 20 episodi. Sarà abbastanza organico”.

Ai fan non rimane che attendere per scoprire se tutti gli attori saranno sul set tra un paio di settimane e quando saranno rilasciati i primi episodi.