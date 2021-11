Your Song Saved My Life degli U2 rompe il silenzio dopo due anni di assenza della band irlandese. La squadra di Bono Vox ritorna con una ballata pop che farà parte della colonna sonora del film di animazione Sing 2. Il frontman della band irlandese, infatti, è anche il doppiatore del personaggio Clay Calloway che nella versione italiana ha la voce di Zucchero Fornaciari.

L’ultimo inedito pubblicato dagli U2 è Ahimsa con AR Rahman nel 2019. Nel 2021, inoltre, Bono Vox e il chitarrista The Edge hanno collaborato con Martin Garrix nel brano We Are The People per i campionati di calcio di Euro2020. Oggi, con Your Song Saved My Life degli U2 ritroviamo la band al completo con un nuovo brano. Sing 2 uscirà ufficialmente nelle sale il 22 dicembre 2021.

Due giorni fa la band aveva condiviso l’anteprima del brano su Tik Tok. Per il momento non si potrà parlare di nuovo album degli U2, e secondo le più recenti dichiarazioni un disco di inediti non è ancora in cantiere. L’ultima release della band irlandese è Songs Of Experience (2017). Insieme agli U2, inoltre, il cast musicale di Sing 2 vede anche la presenza di Pharrell Williams, Taron Egerton (l’interprete di Elton John in Rocketman) e tra i volti più noti del cinema, ci sarà anche la voce di Scarlett Johansson.

Durante l’estate Bono Vox ha visitato l’Italia con tappa all’Isola D’Elba, ed è stato catturato in un video in cui salutava i fan. Per il frontman non era la prima volta: nel 2020 insieme a The Edge è sbarcato a Lucca come ospite dello chef stellato Aurelio Barattini.

Di seguito il testo e la traduzione di Your Song Saved My Life degli U2, il primo inedito dopo 2 anni della band irlandese per la colonna sonora di Sing 2.

Testo

[Verse 1:]

Was a Monday morning

‘bout a quarter past four

You were busy dreaming

So what did you wake up for [Pre-Chorus:]

Are you a stranger in your own life

What are you hiding behind those eyes

Is no one looking for you there [Chorus:]

You know your song saved my life

I don’t sing it, just so I can get by

Won’t you hear me when I tell you, darlin’

I sing it to survive [Verse 2:]

You’re looking for a miracle

The kind that science can’t explain

The man you carry in your heart

Is only comfortable when he’s in pain [Pre-Chorus:]

Are you a stranger in your own life

What are you hiding behind those eyеs

Can anyone find you there

Or just mе

[Chorus:]

You know your song saved my life

I don’t sing it, just so I can get by

Won’t you hear me when I tell you, darlin’

I sing it to survive Your song saved my life

The worst and the best days of my life

I was broken, now I’m open, your love keeps me alive

It keeps me alive Your song saved my life

The worst and the best days of my life

Your song saved my life

Song saved my, song saved my Your song saved my life

Your song got me through tonight

Your song saved my life

Song saved my, song saved my life

Traduzione