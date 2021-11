C’è una nuova Narcos in arrivo su Netflix, stavolta nel formato di miniserie e dedicata alla storia di una celebre boss. Sofia Vergara sarà il volto di Griselda Blanco, la narcotrafficante colombiana che ha creato uno dei cartelli più redditizi della storia tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, mandante di centinaia di omicidi nota per la sua ferocia sprezzante.

Dall’autore e produttore di Narcos, arriva la miniserie di sei episodi Griselda, che racconta la vera vita di Griselda Blanco: madre devota di quattro figli, ha saputo districarsi tra affari e famiglia con una miscela letale di fascino e ferocia, diventando largamente nota come la “Vedova Nera“. Entrata nel cartello di Medellin grazie all’amico d’infanzia Pablo Escobar (protagonista delle prime due stagioni di Narcos), fece crescere enormemente il suo giro d’affari facendo guerra a chiunque ostacolasse il suo business e diventando la mandante di centinaia di omicidi. Trasferì anche la sua attività criminale in California, prima di essere arrestata e trascorrere vent’anni in carcere.

Il produttore di Narcos Eric Newmann è ideatore del soggetto, insieme all’autrice di Empire e Justified Ingrid Escajeda, che è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Griselda. Sofia Vergara sarà anche produttrice esecutiva del progetto con Luis Balaguer per la società Latin World Entertainment. Il nativo colombiano Andrés Baiz dirigerà tutti gli episodi.

L’intero team creativo di Narcos si ricompone per questa nuova storia di narcotraffico: Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard tornano a lavorare insieme dopo il successo del franchise che ha prodotto 3 stagioni di Narcos ed altrettante di Narcos: Messico (la terza ed ultima è disponibile su Netflix dal 5 novembre). La scelta di portare in scena con una miniserie in sei episodi la storia di Blanco arriva, su impulso di Sofia Vergara, dopo la popolarità riscossa dal documentario del 2006 a lei dedicato La Vera Storia di Scarface di Billy Corben. La cosiddetta Madrina (anche nota come la Regina della droga) fu interpretata già da Catherine Zeta-Jones nel film biografico Lifetime Cocaine Godmother nel 2018 e sarà oggetto di una nuova interpretazione da parte di Jennifer Lopez, che dirigerà il film The Godmother.

Il produttore di Narcos Eric Newman ha raccontato così la nascita della collaborazione con Vergara su questo soggetto.

Griselda Blanco è stata a lungo un progetto appassionante per Sofia e siamo grati che lei e i suoi partner di Latin abbiamo scelto noi per aiutarla a raccontare quella storia. Sofia è un talento brillante e la sua passione combinata con una fantastica storia di Doug e Ingrid, e l’incredibile Andrés Baiz alla regia, significa che avremo una serie molto eccitante da condividere con il pubblico.

La nuova miniserie del team di Narcos potrà contare non solo su una storia incredibile fatta di infanzia negata, povertà, crimine, fascinazione per il male, ma anche su un volto celeberrimo come quello di Sofia Vergara, per anni tra le attrici più pagate della tv grazie alla partecipazione a Modern Family nel ruolo di Gloria Delgado-Pritchett. Dopo un decennio trascorso sul fronte della commedia, l’attrice colombiana naturalizzata statunitense ha deciso di produrre una completamente diversa regalandosi un ruolo agli antipodi.