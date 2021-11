In attesa di scoprire se il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 calerà durante il Black Friday, attualmente su Amazon il suo costo risulta essere uno dei più convenienti, con un’offerta che resta stabile nel tempo al di sotto dei 40 euro. Parliamo di un fitness tracker di estrema qualità che presenta caratteristiche di rilievo, allontanandosi di gran lunga dal modello precedente.

Il prezzo di Xiaomi Mi Band 6 su Amazon ad inizio novembre

Riprendiamo il tema, dunque, dopo l’approfondimento di fine ottobre. Questo Xiaomi Mi Band 6 si ritrova al costo di 39,90 euro su Amazon con un risparmio di circa 5 euro rispetto al prezzo precedente. Come però detto in precedenza è ormai da qualche mese che il costo di questo Xiaomi Mi Band 6 si è assestato di poco al di sotto dei 40 euro, sarà interessante capire se potrà esserci qualche risparmio ulteriore nei giorni del Black Friday.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Nel frattempo questo prezzo proposto da Amazon è senza dubbio allettante, sta ora a voi decidere se attendere ancora un po’ di tempo oppure optare immediatamente per l’acquisto. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di massimo tre giorni questo Xiaomi Mi Band 6 può essere tra le vostre mani. Attualmente la disponibilità è immediata su Amazon e non c’è il rischio che le scorte possano diminuire improvvisamente. Facciamo a questo punto un po’ di chiarezza sulle caratteristiche che riguardano questo Xiaomi Mi Band 6.

Questo braccialetto fitness può contare su un display AMOLED da 1.56 pollici, del 49% più grande rispetto al modello precedente. Ci sono oltre trenta modalità di attività sportive che possono essere monitorate con estrema precisione, mostrando calorie bruciate, battito cardiaco e passi effettuati. La novità più interessante di questo Xiaomi Mi Band 6 riguarda senza dubbio la capacità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca poi il monitoraggio del sonno con tutte le sue fasi, registrando la fase REM ed anche la qualità di respirazione nel sonno. C’è quindi una maggiore attenzione verso l’aspetto della salute, un po’ come uno smartwatch. Sta ora a voi decidere se acquistare o meno questo Xiaomi Mi Band 6.