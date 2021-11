Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe diventare presto uno degli smartphone del colosso di Seul più chiacchierati degli ultimi anni. Il telefono doveva essere presentato un paio di mesi fa, ed alcuni fornitori di accessori hanno già tra le mani diverse componenti relative al prodotto. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pannello posteriore del dispositivo, qualche giorno fa protagonista di alcune immagini rendering, è stato elaborato da Concept Creator in una sorta di video pratico.

Le dimensioni del pannello sono in qualche modo simili a quelle del Galaxy S10. Il terminale ha una finitura in vernice lucida, mentre la forma dell’alloggiamento della fotocamera ricorda quella del modello base del Galaxy S21, tranne per il fatto che, a differenza dei top di gamma in carica (ancora per poco), non prevede un elemento metallico separato sporgente. Il colosso di Seul dovrebbe lanciare il Samsung Galaxy S21 FE a gennaio, probabilmente a margine del CES 2022 di Las Vegas. Ci è voluto un po’ di tempo per fare la conoscenza del dispositivo, che, se tutto va bene, vedremo lanciato per i primi di gennaio, a distanza di quasi un mese dalla presentazione dei Galaxy S22, che potrebbero anche rubargli la scena (le similitudini con il modello standard saranno molte), almeno in un primo momento, e a seconda dei prezzi che il colosso di Seul gli riserverà.

La crisi mondiale dei semiconduttori ha gravato un bel po’ sul destino del Samsung Galaxy S21 FE, che sarebbe dovuto entrare in scena già nel mese di agosto scorso, e poi ad ottobre, salvo poi risolversi in una bolla di sapone, probabilmente proprio per la carenza di chip. Voi lo state ancora aspettando, oppure avete virato su altro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.