Il POCO M4 Pro 5G è protagonista dei primi press render, che ci hanno detto molto sul suo conto (il device resta in attesa di ufficializzazione da parte del produttore cinese). Il terminale sarà annunciato il 9 novembre, offrendosi come una sorte di ribrandizzazione del Redmi Note 11 5G (che ricordiamo essere stato annunciato ad ottobre scorso per la Cina). Il POCO M4 Pro 5G sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 810 5G (octa core da 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6nm), con 4, 6 e 8GB di RAM, e 128GB di memoria interna (le configurazioni disponibili dovrebbero proprio essere tre).

Il device monterà uno schermo IPS LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+ a 398ppi, con frequenza di refresh rate a 90Hz e tocco a 240Hz. La fotocamera posteriore dovrebbe essere doppia, con un sensore principale da 50MP ed uno ultra-grandangolare da 8MP. La selfie-cam si comporrà di un unico sensore da 16MP (apertura f/2.45). Tra le connettività supporto il 5G, il 4G, il Wi-Fi, l’NFC, il Bluetooth, il jack per le cuffie da 3.5mm, l’IrDA, il GPS con GLONASS, Beidou e BDS e l’USB-C. Il lettore di impronte digitale è posto lateralmente, mentre le dimensioni generali ammontano a 163,56 x 75,78 x 8,75 mm (distribuite in un peso di 195 gr.). Android 11 con MIUI 12.5 condiranno il tutto alla giusta maniera.

Il POCO M4 Pro 5G avrà una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. L’evento di presentazione del dispositivo il 9 novembre dovrebbe iniziare dalle ore 13 italiane. Infine, vi ricordiamo che il l’omologo Redmi Note 11 5G, in Cina, ha prezzi compresi tra i 160 ed i 228 euro (a seconda della configurazione scelta), anche se immaginiamo il POCO M4 Pro 5G costerà comunque di più (data la conversione di valuta e la pressione fiscale presente nel nostro Paese).