C’è chi ricorda un’esperienza passata con gioia, chi invece ha dei sentimenti contrastanti. È il caso di Kit Harington.

L’attore inglese, lanciato con il ruolo di Jon Snow nel Trono di Spade, ha dichiarato che per lui sarà difficile guardare il prequel della serie, House of the Dragon, in arrivo il prossimo anno su HBO e Sky in Italia.

Sebbene l’ultima stagione sia stata pesantemente stroncata sia dai fan che dalla critica, tutti concordano nel dire che la serie fantasy, tratta dai romanzi di George RR Martin, sia una delle migliori di tutti i tempi. L’esperienza nel Trono di Spade, soprattutto nel dover mantenere i segreti per evitare la fuoriuscita di spoiler, ha sicuramente aiutato Kit Harington a gestire la stessa pressione con Marvel’s Eternals.

Eppure, nonostante il successo e i ricordi legati allo show HBO, l’attore ha dei sentimenti contrastanti sul guardare House of the Dragon, come ha dichiarato a Screenrant:

C’è tanta emozione che mi collega allo show originale. Penso che vedere i personaggi indossare abiti e costumi, che assomigliano a quello che abbiamo indossato per tutti quegli anni, con la stessa musica, lo stesso stile e il tono, ma non poterci essere è davvero doloroso.

Kit Harington ha comunque affermato che seguirà House of the Dragon quando andrà in onda e ha espresso il suo sostegno allo showrunner Miguel Sapochnik, che ha diretto alcuni tra gli episodi più amati del Trono di Spade, come La Battaglia dei Bastardi.

Harington ha aggiunto che guardare una storia “così vicina al mio cuore” potrebbe essere difficile, ma non risparmia i suoi migliori auguri alla squadra dietro House of the Dragon. Le sue dichiarazioni si traducono in un profondo amore per il franchise fantasy che gli ha regalato il ruolo di una vita, rendendolo famoso a livello mondiale.

Terminato Il Trono di Spade nel 2019, l’attore ha dovuto prendersi un lungo periodo di pausa per riprendersi dall’ansia e dallo stress; un periodo che lo ha aiutato a “disintossicarsi” e tornare al lavoro. Lo abbiamo visto nella seconda stagione di Modern Love.