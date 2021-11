L’ultima patch di sicurezza di novembre 2021 è stata già implementata su vari dispositivi (tra cui i Samsung Galaxy Note 20, S20, S21 e Z Flip 3), ma non ancora sul Samsung Galaxy Z Fold 3, che adesso raggiunge questo livello. Come riportato da ‘SamMobile‘, i modelli internazionali e coreani del device pieghevole stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento, fornito con la versione firmware F926BXXS1AUJB, ed attualmente in distribuzione in Austria, Serbia, Croazia e Slovenia.

Il nuovo upgrade risolve molte vulnerabilità, ma potrebbe anche includere correzioni di bug generali e migliorare la stabilità del telefono. In questi giorni provate a verificare la disponibilità dell’upgrade seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘, avendo cura che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% prima di procedere (non bisogna mettere il telefono nelle condizioni di spegnersi se non si intende avere problemi, ricordatevelo in occasione di ogni aggiornamento che fate). Un’altra cosa da fare? Probabilmente un buon backup dei vostri dati, così da avere una copia sempre a disposizione se qualcosa dovesse andare storto, richiedendo un hard-reset forzato (procedura che cancellerebbe tutto quanto c’è a bordo, che non potreste recuperare non avendo da parte una copia di backup).

Speriamo di aver reso al meglio l’idea, e che l’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2021 arrivi quanto prima sul Samsung Galaxy Z Fold 3 (visti i mercati in cui è già stata resa disponibile, non troppo distanti dal nostro, è giusto pensare che tra non molto tempo l’upgrade si faccia viva anche in Italia). Voi avete già il vostro personale esemplare del Samsung Galaxy Z Fold 3? Fatecelo sapere. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.