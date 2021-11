Si aggiorna nuovamente WhatsApp Beta per Android, come si evince dalle indiscrezioni trapelate su ‘wabetainfo.com‘. L’upgrade porta con sé alcune nuove emoji, due delle quali rappresentano le coppie omosessuali, anche compatibili con la personalizzazione della tonalità della pelle disponibile sull’app di messaggistica istantanea ormai da diverso tempo.

L’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android porta il software alle versione 2.21.23.4, ed è in fase di rilascio automatico per tutti gli utenti che hanno partecipato al programma beta. WhatsApp è sempre attento alle esigenze dei singoli, oltre che ad essere perennemente attivo nel miglioramento dell’esperienza utente. Ogni giorno, o quasi, ci sono upgrade che introducono qualche nuova funzione (in questo caso è stata la volta delle emoji inclusive per le coppie omosessuali, non una funzione vera e propria, ma comunque un’aggiunta interessante per chi vorrà utilizzarle) oppure migliorano in qualche modo il servizio (in termini di prestazioni e di stabilità del software, tutte cose che gli utilizzatori comunque sono soliti apprezzare). Sono finiti ormai i tempi in cui si diceva che il team di sviluppo non riusciva a tenersi al passo con le soluzioni concorrenti (su tutte Telegram, che qualcuno continua ancora a preferire), almeno in termini cronologici. Le fazioni ci saranno sempre, questo è innegabile, come pure il fatto che WhatsApp non sia rimasto all’età della pietra, ma abbia provato ad aggiornarsi, cercando di meritare la popolarità che lo contraddistingue.

WhatsApp sta dando una grande prova di forza, soprattutto nell’ultimo periodo, allineandosi con gli altri servizi di messaggistica istantanea (c’è chi non sarà propriamente d’accordo, continuando a preferirgli altre soluzioni, cosa che comunque va bene, siamo in un Paese democratico, fino a prova contraria). Avete già preso visione delle emoji inclusive rilasciate con questo aggiornamento? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.