Le Due Facce della Legge debutta in prima tv in Italia su Giallo, da giovedì 4 novembre, coi primi due episodi: un altro format francese prende così il posto di Astrid e Raphaelle, dopo il finale della seconda stagione trasmesso la scorsa settimana.

Le Due Facce della Legge (titolo originale Face à Face) è un telefilm poliziesco le cui protagoniste sono due donne di legge, Vanessa e Justine, che guardano ai crimini e ai loro responsabili da due punti di vista diversi. Una è un capitano di polizia, l’altra è un giudice istruttore. Entrambe hanno un carattere forte e sono riuscite ad affermarsi in un ambiente a prevalenza maschile, ma agiscono con scopi e metodi differenti. Una vuole trovare i colpevoli, l’altra assicurarsi che siano condannati: istintiva e diretta, la poliziotta Vanessa infrange le regole per fermare gli assassini; più ligia alle procedure, la giudice Justine fa in modo che siano condannati.

Le Due Facce della Legge incarnate da Vanessa e Justine sono appunto quella della polizia inquirente e della magistratura giudicante (sulla falsariga di Law & Order): le due non hanno apparentemente alcun legame finché un caso le costringe a lavorare insieme e scoprono a sorpresa di essere sorellastre, figlie dello stesso padre che ha vissuto per anni una doppia vita e ha nascosto a ciascuna l’esistenza dell’altra. Dovranno superare le loro differenze e il risentimento reciproco per portare avanti le indagini su cui sono chiamate a lavorare insieme.

Le Due Facce della Legge sono quelle di Claire Borotra che interpreta Justine e Constance Gay nei panni di Vanessa, affiancate da Pascal Demolon e Marc Ruchmann.

Le Due Facce della Legge ha debuttato nel 2021 su France 3 e arriva in Italia su Giallo, in onda in prima serata con due episodi per sei settimane, fino al 9 dicembre. Ecco le trame della première di stagione in onda il 4 novembre.

Un uomo si accusa dell’omicidio di un collega, per scagionare sua figlia, che ritiene colpevole. Il vero assassino viene presto scoperto, ma c’è un problema…