Sono ormai note le assegnazioni per il 2° Live Show di X Factor, in scena questa sera su Sky Uno e NOWTV con la conduzione di Ludovico Tersigni.

I 12 concorrenti di X Factor 2021 sono ancora tutti in gioco. Nessuna eliminazione nella prima puntata dei Live Show: l’appuntamento con il primo eliminato è rimandato a stasera, quando conosceremo il nome del primo concorrente che tornerà a casa ed abbandonerà il sogno di X Factor.

I tre concorrenti per team stasera presenteranno le cover. La scorsa settimana hanno invece presentato esclusivamente brani inediti. A guidarli i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Le 12 esibizioni saranno divise in due manche, 6 concorrenti per ogni manche. A scegliere le canzoni da assegnare ad ogni concorrente è stato il rispettivo giudice. Per decidere chi verrà eliminato sarà fondamentale il voto del pubblico da casa, estratto attraverso 4 modalità di televoto.

Gli ospiti del 2° Live Show di X Factor

Dopo Carmen Consoli, ospite del 1° Live Show della nuova edizione di X Factor, la seconda puntata accoglierà Chiello, artista che ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica all’interno del gruppo FSK Satellite. Oceano Paradiso è il suo album d’esordio da solista.

Le assegnazioni dei giudici per il 2° Live Show

MANUEL AGNELLI

Limit To Your Love di James Blake per Erio,

Town Called Malice dei Jam per i Bengala Fire

Closer dei Nine Inch Nails per I Mutonia



MIKA

Come di Jain per Nika Paris

Sign Of The Times di Harry Styles per Fellow

Hey Ya!degli Outkast per i Westfalia



EMMA

Jenny è pazza di Vasco Rossi a gIANMARIA

Dove sta a Zazà di Gabriella Ferri a Vale Lp

A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà a Le Endrigo



HELL RATON

Fantasma dei Linea77 a Versailles

SexyBack di Justin Timberlack ai Karakaz

Parole di burro di Carmen Consoli per Baltimora