Il padre di Manuel Bortuzzo furioso sui social con Alex Belli. Ancora una volta l’ex protagonista di Centovetrine continua a far discutere il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 e se qualcuno continua a puntare su di lui come possibile finalista, altri lo vogliono fuori già nella puntata di domani sera. Il reality di Canale5 tornerà in onda dopo una settimana complicata e dopo ore di fuoco sui social dopo la ‘caduta’ di stile di Alex Belli e la risatina che Soleil Sorge ha accompagnato al tutto, ma cosa è successo?

Il padre di Manuel Bortuzzo è furioso perché Alex Belli, parlando in giardino con Soleil e Davide, ha fatto i suoi pronostici tirando fuori il nome di Manuel e sottolineando il fatto che lui è l’unico che non può cadere, naturalmente perché seduto.

Ecco il video del momento:

Proprio su Instagram il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, pubblicando una sua foto dubbiosa ha scritto: “Manul è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu lo abbia”. Inutile dire che se la frase fosse stata detta alla presenza di Manuel, che sta cercando di dare esempio di normalità nella sua situazione, le cose sarebbero state diverse, ma detta così, con la risata di Soleil e il seguente silenzio (forse i tre si sono subito accorti della gravità della situazione).

Cosa succederà adesso? Qualcuno ha già invocato la squalifica per Alex Belli nella puntata di domani sera mentre altri ancora sono convinti che troverà la scusa vincente per uscirne vincitore ma il resto lo scopriremo solo con la messa in onda.