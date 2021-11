Snowpiercer 3 debutterà a inizio 2022. L’emittente americana TNT ha annunciato la data di lancio della terza stagione della serie basata sul film del 2013 e, a sua volta, tratta dall’omonima graphic novel.

Il 24 gennaio del prossimo anno, il treno tornerà a camminare sulle sue rotaie, dopo il cliffhanger nel finale della seconda stagione. L’ultimo episodio si era concluso con l’esplosione dello Snowpiercer/Big Alice, diviso in due; successivamente, i vagoni restanti sono tornati indietro alla ricerca dell’ingegnere Melanie Cavill, rimasta fuori al gelo ad esplorare nuove possibili condizioni di vita. Purtroppo, Layton (Daveed Diggs) e Alex (Rowan Blanchard) scopriranno che Melanie non è sopravvissuta al suo lungo isolamento in una remota stazione di ricerca.

Oppure sì? I dettagli su Snowpiercer 3 sono top secret, ma gli autori hanno confermato che Jennifer Connelly tornerà nei panni dell’esperto ingegnere – anche se resta da capire in che forma, se da “viva” oppure attraverso dei flashback. Certamente Melanie Cavill è un personaggio importante e molto amato all’interno del fanbase, quindi sarebbe un azzardo fare a meno della sua presenza. A patto che sia giustificata.

La seconda stagione ha avuto tra le new entry Sean Bean (l’iconico Ned Stark de Il Trono di Spade) nei panni del Signor Wilford, originario proprietario del treno. Nella terza stagione, invece, avremo altri personaggi: Archie Panjabi (The Good Wife) interpreterà Asha, ma i dettagli sul ruolo non sono stati resi noti, mentre Mike O’Malley (che interpreta Roche) e Chelsea Harris (nella parte del consigliere destro di Mr. Wilford, Sykes) sono stati promossi a cast regolare della serie.

La produttrice esecutiva Becky Clements aveva anticipato: “Ci sarà un piccolo salto temporale, non significativo, ma abbastanza per mostrare al pubblico, in modo efficiente e interessante, com’è il nuovo ordine mondiale. E ovviamente parlando ai personaggi e ai loro legami. C’è un sacco di divertimento della stagione 3, adesso che si sono formate nuove alleanze e ci sono nuovi nemici.“

Snowpiercer è già stato rinnovato per una quarta stagione. Resta da capire quando potremo vedere gli episodi della stagione 3 su Netflix; a questo punto potrebbero arrivare in contemporanea il 24 gennaio 2022 o in differita di qualche giorno/settimana.