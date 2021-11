Sono stati comunicati gli ospiti di D’Iva il 4 novembre su Canale 5. Iva Zanicchi conquistato due prime serate Mediaset per raccontare la propria storia con tanti amici in studio.

Si è detta emozionata al pensiero di un programma tutto suo. Per Iva Zanicchi, 81 anni compiuti, sarà l’occasione per raccontarsi ripercorrendo a ritroso il proprio percorso nel mondo della musica e della televisione.

Dalle piccole realtà locali al palco colossale del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi ha partecipato alla kermesse canora ben 10 volte; lo ha vinto invece ben 3 volte, scrivendo pagine importanti della musica italiana.

Questo e molto altro sarà raccontano nel suo show. Gli ospiti di D’Iva il 4 novembre su Canale 5 sono già noti. Con Iva Zanicchi ci sarà la collega e amica di vecchia data, Orietta Berti, con la quale si è già congratulata per il grande successo estivo di Mille, brano che ha realizzato in feat. con Achille Lauro e Fedez.

Ci saranno anche Anna Tatangelo, Bianca Atzei e Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Ogni ospite si intratterrà con Iva Zanicchi e a D’Iva canterà con lei alcuni dei suoi migliori successi ricordando i momento principali della sua carriera artistica.

La Zanicchi sui social ha già condiviso alcune anticipazioni della prima puntata che vedremo su Canale 5 stasera, dalle ore 21.30. Nel promo si intravede Gigi D’Alessio al pianoforte e tanti amici con lei sul palco per cantare insieme in una serata all’insegna della complicità, della nostalgia, dei ricordi in musica.