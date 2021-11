Sono stati comunicati gli ospiti de La Versione di Fiorella su Rai3 il 4 e 5 novembre. Il nuovo programma di Fiorella Mannoia è in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23:15.

Giunto alla sua seconda settimana, La Versione di Fiorella accoglierà in studio una nuova serie di ospiti, tre per puntata. Dopo l’appuntamento di lunedì 1 novembre, stasera Fiorella Mannoia ospiterà nel suo salotto televisivo l’attore Silvio Orlando accompagnato dal giovane attore Giuseppe Pirozzi, protagonisti del nuovo film di Roberto Andò Il Bambino Nascosto.

A loro si unirà una delle più belle voci italiane, la cantautrice Giorgia.

Tre gli ospiti attesi anche venerdì 5 novembre, terzo ed ultimo appuntamento di questa settimana con Fiorella Mannoia. Nel salotto stavolta ci saranno il “Compositore di libri e scrittore di canzoni” Vinicio Capossela, l’attore, doppiatore, conduttore e imitatore Neri Marcorè e il campione mondiale di Monopoly Nicolò Falcone.

Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La Versione di Fiorella è un programma particolare e prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90). Oggetto di racconto sono i fatti accaduti nel giorno della messa in onda, ma in anni diversi, che raggiungono nuovamente l’attenzione del pubblico attraverso racconti inediti.

Fiorella Mannoia ne dà una nuova versione, festeggerà compleanni, eventi e ricorrenze in compagnia dei suoi ospiti, chiamati a mettersi in gioco con lei. Ognuno degli ospiti interverrà nel racconto fornendo la propria testimonianza, diretta o indiretta, degli avvenimenti raccontati da Fiorella Mannoia tra musica e parole.

