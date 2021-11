Emma Corrin ha mancato l’Emmy per il suo ruolo in The Crown, finito alla collega Olivia Colman per l’interpretazione della Regina Elisabetta II, ma la sua performance nei panni di Lady Diana ha messo d’accordo tutti, in un coro unanime di entusiasti. Nel cofanetto di The Crown 4 in uscita nel Regno Unito, la giovane attrice inglese racconta come si senta legata alla Principessa prematuramente scomparsa, anche grazie alla già raccontata somiglianza con sua madre.

Emma Corrin racconta la sua esperienza in questo ruolo così intenso in contenuto extra dal titolo Triumph & Tragedy: Diana and Charles: l’attrice spiega di aver sempre pensato a “Diana come qualcuno con cui mi sentivo… connessa” e ha ricordato come la somiglianza fisica con Lady D l’abbia ereditata dalla madre, che da giovane era molto simile alla Principessa. Addirittura ha raccontato un aneddoto che risale al momento della morte della Spencer, avvenuta nel 1997 a Parigi: “Mia madre le assomiglia un po’ e il giorno in cui Diana è morta, mia madre è salita su un treno e le persone sono svenute perché pensavano che fosse lei“, ha detto Corrin, come riportato da TvInsider che ha pubblicato un’anteprima del contenuto.

Oltre alla testimonianza di Emma Corrin, nella stessa clip il regista Benjamin Caron aggiunge il suo punto di vista sulla questione delle somiglianze del cast coi veri membri della famiglia Reale inglese. Nel caso di Diana, la scelta di Corrin è stata molto fortunata sia perle sue doti interpretative sia per il modo in cui ricorda la vera Diana: “Non siamo certamente stati uno spettacolo che punta a rappresentare dei sosia. Volevamo trovare il miglior attore che potesse interpretare quel personaggio. Questa è stata la prima volta che abbiamo avuto un attore che poteva assolutamente incarnare l’essenza di Diana, ma le somigliava anche spaventosamente“.

Emma Corrin e gli altri membri del cast sono stati intervistati nel backstage per raccontare la loro esperienza sul set: i loro contributi sono finiti nei contenuti bonus presenti nel cofanetto Blu-ray o DVD di The Crown 4 disponibile su Amazon, col quale il pubblico può scoprire curiosità inedite di questa imponente produzione Netflix.