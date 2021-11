Ci sono speranze per la prossima disponibilità PS5 per il Black Friday 2021. Più catene in Europa dovrebbero essere in grado di proporre nuovi stock della console ai propri clienti, grazie ad un approvvigionamento straordinario del prodotto che sta avvenendo proprio in questi giorni.

Alcune fonti parlano di ben 3 Boeing 747 partiti dalla Corea del Sud con un carico speciale, proprio quello di interi pallet di PS5. Ogni volo ne conterebbe circa 50: la destinazione finale della tratta sarebbe quella del Regno Unito. In pratica si starebbe procedendo a rifornire rivenditori e magazzini in vista del via alla stagione dello shopping natalizio, caratterizzata soprattutto dal Black Friday del 26 novembre.

Difficile è pensare che tutta la disponibilità PS5 su descritta riguardi solo il Regno Unito, tralasciando il resto d’ Europa. Certamente le scorte faranno scalo in UK per poi essere distribuite anche in altri paesi. La cosa lascia davvero ben sperare. Per quando l’offerta del prodotto potrebbe essere ancora non conforme alla domanda dei potenziali acquirenti, entro fine mese in molti potrebbero finalmente conquistarsi la loro console, dopo un lungo periodo di attesa.

Non sappiamo se le vendite si concentreranno tutte intorno al Black Friday 2021 e magari pure il successivo Cyber Monday o proseguiranno poi anche nel corso del mese di dicembre. Alla disponibilità PS5 sulla quale si potrà contare a breve potrebbero fare seguito altri voli speciali in partenza proprio dalla Corea del Sud o comunque da territorio asiatico ma secondo una tempistica a noi ancora non nota. La carenza di elementi hardware preziosi come conduttori e dunque chip è destinata a protrarre i suoi effetti sulle scorte per ancora molto tempo. Ne risente Sony per il suo prodotto di punta ma anche tutto il mondo gaming, per non parlare anche di altri produttori di notebook, smartphone e altri prodotti hi-tech.