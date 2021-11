Se siete alla ricerca di uno smartphone del marchio Apple, allora non potete perdervi l’incredibile offerta di oggi 4 novembre 2021 su Amazon relativa all’Apple iPhone 13 mini (da 256GB) nella colorazione azzurra al super prezzo di 899,00 euro (anziché 959,00 di listino). Il dispositivo sfoggia un display OLED ultra luminoso touchscreen Super Retina XDR da 5,4 pollici racchiuso in un design robusto, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Il melafonino è dotato della Modalità Cinema, anche sulla fotocamera frontale TrueDepth, con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco durante i video.

L’Apple iPhone 13 mini possiede un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP è provvista della modalità Notte e della registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Le fotocamere che il device include sono ancora più evolute e le foto sono sempre più spettacolari. Sul retro lo smartphone presenta un design diagonale per dare un maggiore spazio al grandangolo e al sensore. La batteria garantisce una maggiore durata dell’autonomia, fino a 19 ore di riproduzione video con una sola ricarica.

Offerta Apple iPhone 13 mini (256GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4".

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’Apple iPhone 13 mini sfrutta un chip A15 Bionic, per far funzionare al massimo la grafica dei giochi e di nuove funzioni, come ad esempio la modalità Cinema (1080p a 30 fps) e gli stili fotografici. Il dispositivo presenta una maggiore efficienza che contribuisce ad allungare la durata della batteria. Il telefono è anche dotatodella connessione 5G facendo per poter viaggiare alla massima velocità e garantire download e streaming ad elevata qualità. Insomma, questo fantastico telefono cellulare del colosso di Cupertino è adesso in super offerta su Amazon al costo di 899,00 euro (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi).