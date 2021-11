C’è proprio da stare allegri con l’anteprima di offerta Black Friday 2021: ci sono ben 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis già a disposizione di chi vorrà approfittare di un trimestre a tutta musica, da qui all’inizio dell’anno prossimo. La promozione è di scena da qualche giorno e resterà valida, in realtà, fino al prossimo 10 gennaio 2022. In sintonia con il clima dei regali pre-natalizio, si potrà procedere ad un regalo fatto a se stessi o a qualche persona cara.

Le condizioni della promozione

Non c’è granché da fare per approfittare subito dell’offerta in anticipo rispetto al Black Friday del prossimo 26 novembre. La promozione è direttamente accessibile dal sito del popolare e-commerce, sulla pagina dedicata proprio all’attivazione dei 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. Visitando il collegamento appena indicato, sarà possibile registrarsi al servizio in poche mosse con un account già in proprio possesso o nuovo di zecca.

Aderendo alla promozione, si otterranno esattamente 3 mesi di accesso illimitato all’imponente catalogo di brani di Amazon Music Unlimited. Al termine del lungo periodo di prova gratuito, Amazon sarà autorizzata a prelevare il costo mensile del servizio pari a 9,90 euro al mese. Gli utenti non interessati più all’offerta, potranno comunque scegliere di disattivarla in qualsiasi momento, anche precedentemente al primo addebito, dunque che alcuna somma sia prelevata dal metodo di pagamento prescelto.

Per approfittare dei 3 mesi di Amazon Music Unlimited gratis dovranno solo essere rispettate determinate condizioni. Potranno beneficiare del trimestre di musica totalmente free solo quegli account non iscritti precedentemente al servizio. Ancora, questa particolare iniziativa non è cumulabile con altre attualmente attive.

Il numero di brani a disposizione di vecchi e nuovi abbonati al servizio è di circa 75 milioni. Lo streaming audio non prevede pubblicità ed è consentito anche l’ascolto offline dei contenuti. A canzoni ed album, si aggiungono infine un numero sempre crescente di podcast.