Arrivano con un post su Instagram le parole di Ultimo su Solo e sui traguardi che il nuovo album di inediti ha raggiunto in una sola settimana.

Solo è disco d’oro e ha venduto 32.000 copie in pochi giorni: è il miglior esordio del 2021 per copie vendute e ha debutta al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana nel Paese.

L’artista pubblica una foto su Instagram per ringraziare i fan del supporto, comunicando i traguardi raggiunti da Solo a una settimana dall’uscita. Tra i meriti, anche quello di aver riportato in classifica tutti i suoi album, quelli pubblicati negli scorsi anni.

“Solo è disco d’oro in una settimana, con 32.000 copie vendute è il miglior esordio per vendite del 2021 e si è subito posizionato al primo posto della classifica FIMI, riportando in top 100 tutti i miei dischi”, scrive Ultimo su Solo. Non se lo aspettava.

“Mentirei se vi dicessi che mi sarei aspettato tutto questo”, prosegue, ricordando i momenti in cui in questi anni di pandemia gli hanno consigliato di non abbandonare i social e di farsi sentire spesso per non perdere tutto ciò che aveva conquistato.

“In questi due anni mi hanno suggerito di farmi sentire per non correre il rischio di essere dimenticato, ma volevo che fosse la musica a parlare per me”, scrive. Poi ringrazia tutti per averlo aspettato e per aver rispettato i suoi tempi ma anche per aver capito subito le tracce di Solo.

“Grazie per aver rispettato i miei tempi e per aver fatto vostro questo disco in così poco tempo. Mi avete dimostrato ancora una volta quanto quel filo che ci unisce sia speciale. Vi voglio bene”, le parole ai tanti fan che lo seguono sui social e che credono in lui, in attesa di poterlo riascoltare dal vivo nel tour del 2022.