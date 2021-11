Hanna 3 debutta a fine novembre e sarà anche l’ultima stagione. L’annuncio è stato dato dallo showrunner David Farr, che ha spiegato a Entertainment Weekly come la serie sci-fi thriller sia sempre stata concepita come un viaggio lungo tre stagioni: “È sempre stata quella l’intenzione”.

Farr ha dichiarato che ha pensato alla terza stagione come al “terzo atto” per chiudere la storia: “Provengo da una formazione teatrale, quindi in testa ho una struttura completa di ogni pezzo e so come ogni atto si svolge. In questo caso, ho sentito che c’era questo arco molto chiaro.”

Cosa possono aspettarsi i fan dalla terza e ultima stagione di Hanna? Il produttore esecutivo Tom Coan ha recentemente fornito a TVLine una piccola anticipazione, soffermandosi sul complicato legame tra la protagonista (interpretata da Esmé Creed-Miles) e Marissa (Mireille Enos):

“La relazione Hanna/Marissa è diventata un fulcro emotivo dello show ed è sicuramente una parte cruciale della terza stagione. Abbiamo visto come sono passate dall’essere nemiche ad alleate nella prima stagione. Nella successiva, il loro rapporto si è evoluto in una dinamica molto simile a quella di una madre e una figlia, in cui c’è una relazione complicata e spesso inquieta sostenuta dal bisogno l’una dell’altra. La storia della terza stagione porta questo legame più profondo. Cominciano a vedersi e a capirsi meglio, molto più faccia a faccia. Una parte fondamentale di quel cambiamento è legata ai segreti che vengono rivelati dal loro passato… Ma dovrete vederlo per capire cosa succede!”

La terza stagione continuerà a seguire il viaggio della giovane donna, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina. Hanna ora sta segretamente cercando di distruggerla dall’interno.

Gli abbonati Prime Video non dovranno attendere molto per vedere Hanna 3: tutti e sei gli episodi dell’ultima stagione usciranno insieme mercoledì 24 novembre sulla piattaforma di Amazon.

La serie è basata sull’omonimo film del 2011 con protagonisti Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett.