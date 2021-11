Il Samsung Galaxy Watch 4 da 44mm (versione italiana), complice l’avvicinamento inesorabile del Black Friday 2021 (in programma per venerdì 26 novembre), ha subito un notevole abbassamento di prezzo su Amazon nella giornata odierna. Lo smartwatch è disponibile al costo di 254,99 euro in luogo dei 299 euro di listino, cioè pari ad uno sconto di circa il 15%. L’indossabile è equipaggiato con Wear OS 3, il sistema operativo nato dalla collaborazione tra Samsung e Google.

Parliamo di uno smartwatch decisamente completo, con un design molto curato, un software robusto e ben bilanciato e tanti sensori utili a tenere sotto traccia la propria attività sportiva, oltre che il proprio benessere fisico e psichico. Il Samsung Galaxy Watch 4 può essere acquistato su Amazon oggi 3 novembre al prezzo di 254,99 euro (lo sconto applicato è di 44 euro, non poco considerando che parliamo di un indossabile presentato ad agosto, e che rappresenta una delle avanguardie in assoluto del settore dei wereable), disponibile immediatamente e con consegna più veloce prevista per venerdì 5 novembre (se acquistato adesso, senza aspettare troppo altro tempo: in caso contrario, la data di consegna slitterà di qualche giorno).

Il prodotto è contrassegnato dall’etichetta ‘Amazon’s Choice‘, pur essendo venduto e spedito da terzi, e non direttamente dall’e-commerce (cosa che potrebbe anche frenare qualcuno, anche se sono più gli utenti che non si lasciano imbrigliare da certi dettagli, che comunque era giusto portare alla vostra attenzione prima di un eventuale acquisto). Comprerete il Samsung Galaxy Watch 4 da 44mm su Amazon oggi 3 novembre, oppure preferite aspettare altre offerte con l’avvicinarsi del Black Friday 2021? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto (noi un’occasione del genere non ce la lasceremmo scappare per niente al mondo, vogliamo premettervelo, anche se nel tempo il prezzo scenderà di certoulteriormente).