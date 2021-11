C’è l’ufficialità dello stop al 3G TIM all’inizio del 2022. Una comunicazione dell’operatore presente sul suo sito ufficiale ha chiarito quali saranno i tempi per il passaggio definitivo al 4G e 5G (dove supportato) ma anche una guida agli eventuali problemi che potrebbero nascere dall’importante cambiamento tecnologico.

I tempi

La dismissione definitiva del 3G TIM partirà ad aprile 2022, naturalmente a favore del più performante 4G e 5G. Il mese di riferimento è un punto di inizio per l’intero processo che coinvolgerà l’intero territorio nazionale ma a tappe. Probabilmente, in un secondo momento, potranno essere forniti anche dei calendari specifici relativi alle singole regioni o province.

Possibili problemi

Con lo stop al 3G TIM, qualche difficoltà potrebbero averla chi possiede un dispositivo solo 3G o anche 4G di prima generazione (ovvero che non supporta il servizio Voce su rete 4G), ma anche chi ha SIM con capacità inferiore a 128k. Tutti i clienti che rientrano nelle tre casistiche su riportate riceveranno una comunicazione personale con maggiori informazioni sul da farsi in vista del prossimo cambiamento. Nel frattempo vanno già forniti una serie di chiarimenti, tutti elencati di seguito.

Tutti i dispositivi in tecnologia 3G potranno continuare ad essere utilizzati e il servizio di chiamate e invio SMS non subirà modifiche. Dei rallentamenti potrebbero essere invece frequenti nel caso della navigazione. Altro chiarimento per I dispositivi in tecnologia 4G che non sono abilitati al servizio voce su rete 4G. Questi ultimi useranno la rete 2G per telefonare e per gli sms, mentre per navigare la rete 4G. Va specificato tuttavia che questi clienti non potranno più navigare mentre effettuano una chiamata vocale.

Dopo le iniziali premesse, va specificato come i clienti possano capire se il loro dispositivo è compatibile con il servizio VoLTE (ossia quello per le chiamate voce su rete 4G o 5G). Nel caso lo sia, effettuando una chiamata, l’icona della tecnologia continuerà a mostrare il simbolo 4G o 5G. I device più recenti avranno invece il simbolo specifico per il VoLTE in alto a destra sul display-

Per finire, va detto che tutti i possessori di SIM Card con una capacità inferiore a 128k, sono invitati a recarsi presso un negozio TIM per richiedere la sostituzione gratuita della SIM. Il numero telefonico sarà mantenuto e si potrà usufruire senza problemi della nuova tecnologia.