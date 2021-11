“Dai, dai, dai” che si gira Boris 4, direbbe René Ferretti! A Cinecittà sono in corso ormai da qualche settimana le riprese della nuova, attesissima stagione del cult televisivo Boris, con Francesco Pannofino e quasi tutti i volti del cast originale, compresi Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi.

Boris 4 riunirà infatti Arianna e Alessandro, detto “Seppia“, l’esperta assistente alla regia interpretata da Caterina Guzzanti e l’eterno stagista sfigato Alessandro interpretato da Alessandro Tiberi. Il loro rapporto sul set della fiction Gli Occhi del Cuore 2, nel corso delle tre stagioni della serie originale, è passato dalla subordinazione totale di Seppia – schiavizzato sul set in quanto ultima ruota del carro – ad un legame sentimentale, minato però dalle differenti idee politiche: una delle scene più esilaranti di Boris, infatti, è la rivelazione di Arianna ad Alessandro, subito dopo aver fatto l’amore per la prima volta, di essere una fervente berlusconiana, delusione cocente per il ragazzo che è convintamente di sinistra.

Non è chiaro se in Boris 4 la loro storia riprenderà, dopo che la trama era stata lasciata cadere nella terza stagione in seguito al divario ideologico emerso tra i due, ma per la prima volta Arianna e Alessandro compaiono insieme in una foto dal set della nuova stagione, pubblicata dalla Guzzanti sui suoi canali social. Con un Tiberi dai capelli sale e pepe, Seppia appare decisamente più maturo rispetto al giovanissimo assistente di un tempo e chissà che non abbia fatto carriera all’ombra del maestro Ferretti, mentre Arianna indossa la sua iconica felpa arancione, quasi una divisa nelle sue giornate infinite sul set, come fa notare la Guzzanti: “Orange is the old orange“.

Sempre dal set di Boris 4, di recente anche Carolina Crescentini ha confermato il suo ritorno nei panni di Corinna, meglio nota come l’attrice “cagna” de Gli occhi del cuore 2, impedita nella recitazione ma raccomandata e inamovibile, per la disperazione del regista Ferretti.

Boris 4, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, è attesa nel 2022 su Disney+.