I prossimi iPhone 14 potrebbero non monteranno chip a 3nm, almeno secondo quanto riportato da ‘theinformation.com‘. TSMC, infatti, pare non riuscirà a fare in tempo dato l’impegno richiesto dal processo produttivo a 3nm. La fonderia con sede in Taiwan aveva fatto sapere che il nodo a 3nm sarebbe stato pronto entro il 2022, ma gli iPhone 14 verranno quasi certamente presentati e lanciati il prossimo autunno, con produzione di massa dei SoC richiesta per la primavera, al massimo inizio estate.

Non sappiamo quale processo produttivo verrà utilizzato per la realizzazione dei processori A16 Bionic, anche se è altamente probabile la scelta ricada su quello a 4nm, tra i migliori che ci saranno in commercio in quel tempo. Per gli iPhone 14, quindi, si verificherebbe lo stesso scenario visto oggi per gli iPhone 13 ed il processore A15 Bionic, con nodi non vecchi, ma nemmeno recentissimi. Il processore A15 Bionic è stato realizzato con processo a 5nm, anche se tra circa due mesi arriveranno i nuovi SoC Snapdragon ed Exynos a 4nm.

Gli iPhone 14 potrebbero vedere la scomparsa del notch (o una sua significativa riduzione), sostituito magari da un foro con all’interno la fotocamera frontale (come accade per gli smartphone Android già da diverso tempo), un comparto fotografico posteriore non più sporgente (cosa che sembra comunque dare fastidio agli user), la cancellazione del modello ‘mini’ (che, fin dalla scorso anno, non ha riscosso il successo inizialmente sperato) e forse l’introduzione della porta USB-C (si punta verso uno standard universale, anche se Apple non è troppo d’accordo). La linea dovrebbe comporsi di quattro modelli: classico e Pro, con rispettive varianti di dimensioni standard e Max. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.