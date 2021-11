Impossibile non approfittare del prezzo più basso applicato alle Amazon Fire TV Stick in questi giorni. In effetti, il dispositivo del noto brand, per l’occasione del compleanno di Alexa del prossimo 6 novembre, può essere acquistato alle condizioni economiche più vantaggiose di sempre.

Le Amazon Fire Tv Stick sono disponibili in diversi modelli, come è noto. Quello di base denominato Lite, già di per se molto economico, ora costa meno di 19 euro, per l’esattezza 18,99 euro, tra l’altro anche con disponibilità immediata per la consegna. Il risparmio è importante se pensiamo che il costo iniziale del dispositivo è di 29,90 euro.

Le promozioni continuano anche per le altre varianti di Amazon Fire TV Stick. Il modello standard ora può essere acquistato a 22,99 euro. Qui il risparmio è ancora più importante, considerando il valore di listino del prodotto di 39,99 euro. Anche in questo caso la spedizione partirebbe subito con consegna Prime a partire da domani 4 novembre.

Per finire, anche chi punta all’Amazon Fire TV Stick più avanzata che supporta la risoluzione 4K sarà accontentato. Il calore del dispositivo è praticamente dimezzato. Ora sarà possibile affrontare una spesa di soli 33,90 euro a fronte di quella standard di 59,90 euro.

Come già anticipato, gli sconti eccezionali sulla Fire Stick TV di Amazon sono legati alla ricorrenza speciale del compleanno di Alexa che ricorre il prossimo 6 novembre. Non esiste per ora una scadenza già fissata per la fine della promozione ma gli interessati farebbero bene ad approfittare della promozione per evitare di perdere l’occasione di risparmio ma pure eventuali lunghe attese per la ricezione del prodotto, nel caso in cui la domanda dei potenziali acquirenti aumenti a dismisura nelle prossime ore. Il momento non va sprecato anche perché,, difficilmente pure nel prossimo Black Friday assisteremo ad uno sconto ancora maggiore.