NCIS Los Angeles 13 è l’ultima stagione? Come ogni anno, i fan del crime CBS, spin-off di NCIS, si pongono la stessa domanda. Complice il Covid, lo scorso anno la stagione 12 è stata ridotta a 18 (anziché 24) episodi, portando quindi gli spettatori a preoccuparsi sul destino di Sam, Callen e la loro squadra.

Ci ha pensato lo showrunner R. Scott Gemmill a chiarire le ultime indiscrezioni, rispondendo alla domanda di un fan su TV Line, che chiedeva se la tredicesima stagione sarebbe stata anche l’ultima della serie:

In un certo senso abbiamo sempre in mente [un finale]. Però spero di ricevere un avvertimento in tal caso”, ha spiegato al sito americano. “Solo per poter salutare tutti con un episodio, o anche un mucchio di episodi, che leghino davvero le cose e portino i nostri personaggi nel futuro, in modo che tutti siano felici. Ma dovremo solo aspettare e vedere. Se qualcuno che lo sa, nessuno mi dice nulla.

A giugno, Gerald McRaney è stato promosso a cast regolare in seguito all’uscita dei rispettivi personaggi di Barrett Foa e Renée Felice Smith, il consulente tecnico Eric Beale e dell’agente dei servizi segreti Nell Jones nel finale della dodicesima stagione. L’attore, che interpreta l’ammiraglio in pensione Hollace Kilbride, è sempre stato considerato una guest star ricorrente in passato.

Nella stagione 13, McRaney condivide lo schermo con gli altri membri del cast LL Cool J (come il secondo in comando Sam Hanna), Eric Christian Olsen (nel ruolo dell’investigatore Marty Deeks) e Medalion Rahimi, Caleb Castille, Daniela Ruah e Chris O’Donnell che interpretano rispettivamente gli agenti speciali Fatima Namazi, Devin Roundtree, Kensi Blye e Grisha ‘G’ Callen.

Insomma, il destino di NCIS Los Angeles 13 è ancora da stabilire. Intanto, la serie va in onda in Italia, su Rai2, ogni domenica sera con gli episodi della dodicesima stagione.