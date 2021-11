Luce dei Tuoi Occhi non va in onda oggi, 3 novembre, e lascia il posto a Storia di Una Famiglia Perbene, la nuova fiction che vedrà proprio Giuseppe Zeno protagonista. Il mercoledì sera di Canale5 cambia tono e volti e a partire da questa sera lascerà le sale da ballo e le palestre della fiction con Anna Valle per portarci nella bella Bari per una storia d’amore impossibile che si districherà tra i noti del tempo.

Luce dei Tuoi Occhi non va in onda oggi non per volere della rete ma perché la fiction è terminata la scorsa settimana con un’ultima puntata che non ha regalato al pubblico la risposta sperata. Il personaggio interpretato da Anna Valle non ha avuto modo di stringere la figlia che ha scoperto essere viva e la giovane ballerina non ha ancora un volto, queste mancate risposte saranno alla base di una possibile seconda stagione?

Fanpage.it ha riportato fonti vicino a Mediaset che confermerebbe un possibile interesse al rinnovo e a nuove puntate ma la stessa Anna Valle ha dichiarato a IlFattoQuotidiano che per il momento non ha in programma imminenti progetti con le reti del Biscione ma tornerà in Rai: “Per ora no, ma non lo escludo. Aspettiamo intanto di vedere i risultati complessivi della fiction”.

In realtà gli ascolti e il successo della fiction sono sotto gli occhi di tutti. Luce dei Tuoi Occhi ha debuttato con poco più del 15% di share e non è mai scesa sotto questa soglia nel corso delle settimane, un vero e proprio miracolo per quello a cui siamo abituati quando parliamo di Canale5. L’operazione pulizia a cui Piersilvio Berlusconi ha sottoposto la sua rete ammiraglia inizia a dare i suoi frutti e la conferma potrebbe arrivare già questa sera con la nuova fiction con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.