Con due nuovi episodi de Il Cacciatore 3, in onda mercoledì 3 novembre in prima serata su Rai2 alle 21.20, la serie ispirata al libro Il Cacciatore di Mafiosi di Alfonso Sabella supera il giro di boa della programmazione e si avvia verso il finale di stagione.

Il Cacciatore 3 entra nella fase conclusiva con gli episodi 5 e 6, che anticipano il quarto ed ultimo appuntamento in onda mercoledì 10 novembre. La terza stagione della serie, realizzata in coproduzione da Cross Productions e Beta in collaborazione con Rai Fiction, è composta infatti da 8 episodi.

Nel primo episodio de Il Cacciatore 3 del 3 novembre, Saverio Barone (il protagonista Francesco Montanari) è impegnato nella caccia al boss del narcotraffico Pasquale Cuntrera, affiancato dall’agente Nicola Calipari. Seguendo le tracce del latitante, i due riescono a rintracciarlo fino a Fuengirola, nel Sud della Spagna. Qui, poco prima del rientro in Italia, Barone si concede il lusso di una serata romantica con una donna spagnola conosciuta sul posto, mentre in procura Paola è riuscita ad ottenere un’informazione fondamentale: “il Biondo” si trova all’ospedale San Giovanni di Palermo.

Nel secondo episodio de Il Cacciatore 3 del 3 novembre la squadra sorveglia l’ospedale San Giovanni in attesa di un indizio decisivo che li porti alla cattura del Biondo. Da una conversazione intercettata, scoprono a sorpresa che Bernardo Provenzano ha un problema di salute e sarà operato d’urgenza. Occasione perfetta per un arresto storico, che apre anche scenari inediti dentro l’organizzazione criminale: per Pietro Aglieri, la morte del boss vorrebbe dire diventare capo indiscusso di Cosa Nostra, mentre Davide potrebbe essere promosso a suo numero due, a patto però di rinunciare alla futura moglie Sonia. In attesa di Provenzano davanti all’ospedale, Saverio e la squadra saranno di nuovo beffati dal boss che non si presenta all’appuntamento per l’operazione.

Gli episodi de Il Cacciatore 3 sono disponibili anche in streaming e on demand su Raiplay.