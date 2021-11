Nicchia di Nicchia, un’eponimia che in certi ambienti suona come l’autocelebrazione che nasconde il fallimento. Non è questo il caso. Nicchia ci mostra il suo biglietto di non-visita, perché questo rapper mascherato – non l’ennesimo, non è certo Liberato ad aver indossato una maschera per primo – si fa trovare e si fa ascoltare. Sì, di fatto ha tante cose da dire.

Chi, e cos’è Nicchia?

Dice di sé, Nicchia, che “per lui quel pentagramma è sempre stato un grande dramma”, e lo fa sfoggiando un passamontagna sul quale è disegnato un cervello, l’organo con il quale si affaccia al mondo per mostrare a tutti dov’è nascosto. Ti guarda minaccioso, in quei fotogrammi di Francesco Lionetti che ha firmato il video ufficiale di Nicchia. Una volta che entri nel suo antro incontri un personaggio tormentato ma affamato di verità e ossigeno.

Nicchia scopre la musica in età giovanissima, quando imbraccia la sua chitarra e si lascia andare alle prime improvvisazioni. La sua linea è insolita, lontana dai canoni di un pentagramma – appunto – ma molto personale, tanto da creare già delle divisioni tra i suoi primi fruitori. Col tempo Nicchia costruisce la sua identità, fino a trovare la dimensione ottimale nel mondo dei beatmaker. Saranno suo figlio Quan e suo nipote Asa, beatmaker, a definire il suo spazio sonoro.

Il singolo

Nicchia diventa così il primo singolo di Nicchia, il sé stesso tradotto in musica, flow, beat, battute, rime baciate e immagini distorte. Con questo singolo Nicchia anticipa l’album di debutto Le Mie Rivincite che presto vedrà la luce.

In Nicchia di Nicchia racconta la sua lotta intestina, te la sputa in faccia e non ti dà il tempo di ripararti. A chi somiglia? A nessuno, se te lo stai chiedendo. Il suo nome d’arte descrive il suo mondo: in disparte, freddo e sconosciuto.