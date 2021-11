Negli ultimi tempi si è un po’ esaurita la spinta per gli ASUS Zenfone sul mercato. Dopo il boom di sei anni fa, infatti, questi device hanno fatto decisamente più fatica ad imporsi rispetto ai competitor, ma non dobbiamo dimenticare che alcuni modelli sono ancora discretamente popolari qui in Italia. Dunque, se da un lato nel 2021 abbiamo trattato poche novità rilevanti su questi prodotti, in relazione all’arrivo sul mercato di smartphone inediti, allo stesso tempo non dobbiamo tralasciare il discorso che coinvolge anche Android 12.

Cosa sappiamo sulla compatibilità tra ASUS Zenfone e l’aggiornamento Android 12

Allo stato attuale, quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame a proposito della compatibilità tra ASUS Zenfone ed il tanto discusso aggiornamento Android 12? In realtà, nelle ultime ore è stato il produttore stesso a darci qualche spunto interessante in merito. Ecco perché è importante fermarsi un attimo e fare il punto della situazione, in modo da sapere cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi con alcuni dispositivi che restano abbastanza popolari nel nostro Paese.

Vedere per credere il caso di alcune serie non recentissime. Ad esempio, a partire da dicembre 2021 l’aggiornamento con Android 12 dovrebbe essere messo a disposizione di coloro che si ritrovano al momento con un ASUS Zenfone 8 o uno Zenfone 8 Flip. Allo stesso tempo, a marzo 2022 dovrebbe essere il turno di ASUS ROG Phone 5 e ROG Phone 5s. Infine, entro il mese di giugno 2022 il medesimo pacchetto software dovrebbe fare il proprio esordio sui vari ASUS Zenfone 7 ed ASUS ROG Phone 3.

Al momento sono queste le indicazioni che ci arrivano sullo sbarco dell’aggiornamento Android 12 per i vari ASUS Zenfone compatibili. Staremo a vedere se ci saranno altre aggiunte con le quali il produttore proverà a fare la differenza in questo particolare contesto.