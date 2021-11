Can Yaman è pronto ad incontrare i fan. Questa volta non ci sarà bisogno di appostarsi sotto il suo albergo o seguirlo sul set della sua nuova serie tv al fianco di Francesca Chillemi, ma sarà possibile sedersi con lui, parlargli e incontrarlo per qualche foto. L’appuntamento è fissato per domenica 7 novembre a Cinecittà World per il Meet e Greet organizzato per festeggiare il suo imminente compleanno.

L’annuncio è arrivato qualche ora fa sul profilo social del parco romano dove l’attore di DayDreamer (e non solo) incontrerà le famiglie presenti per un pomeriggio all’insegna della solidarietà con l’obiettivo di donare ai bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma alcuni macchinari necessari alle loro cure.

Quello con Can Yaman sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti organizzati dall’ associazione “Can Yaman for Children” a cui tutti potranno prendere parti per aiutare il loro beniamino a donare un sorriso ai bambini partecipando all’evento e acquistando i biglietti su questa pagina. Durante la giornata si potrà incontrare Can e contribuire alla donazione.

Prendete l’agenda e segnate l’appuntamento fissato per le ore 15 sul Palco della Cinecittà Street. Lo stesso Can Yaman ha fatto sapere: “Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare…”. Per incontrare Can Yaman a Roma domenica 7 novembre bisognerà acquistare il biglietto disponibile anche sul sito del parco tematico alla sezione raggiungibile cliccando qui.

L’attore ha pubblicizzato il primo degli eventi a cui prenderà parte anche sui suoi profili social per la gioia dei fan che sono già impazziti alla sola idea di poter incontrare il bel turco. La gara è aperta e adesso basterà solo comprare il biglietto e mettersi in fila, siamo sicuri che sarà lunga.