La tensione sociale è alle stelle e spesso anche la tv non può fare a meno di esserne lo specchio e questa volta è toccato a Bianca Berlinguer fare i conti con vaccini, novax e tradimenti. La puntata di ieri sera del suo Cartabianca si apre con la sua delusione anzi, quella che lei chiama arrabbiatura. La conduttrice non ne precisa i motivi ma è con l’arrivo di Gianluigi Paragone, pronto a pungerla, che scopriamo il suo nervo scoperto.

Ad infastidire la conduttrice è la presenza di Sigfrido Ranucci, vice direttore di Rai3 e e conduttore di Report, dal suo diretto concorrente, Floris a DiMartedì. Il conduttore è finito sotto la lente per via delle polemiche nate dopo l’ultima puntata di Report di lunedì scorso il cui tema era la scottante terza dose del vaccino che sanitari e insegnanti dovrebbero essere chiamati a fare. Secondo i parlamentari della Commissione di Vigilanza Rai del PD e di Forza Italia, le tesi novax hanno invaso la trasmissione e ne hanno chiesto quindi spiegazione.

Ranucci ha sottolineato il fatto che sia lui che la redazione di Report è vaccinata e che occuparsi di alcune criticità in nome dell’informazione non vuol dire abbracciare tesi no vax o no green pass. Il giornalista ne ha parlato ieri da Floris facendo così infuriare Bianca Berlinguer che punzecchiata dal suo ospite, Gianluigi Paragone, ha dato di matto o quasi: “Non mi dà fastidio, ma siccome se ne sta parlando dall’altra parte, dal nostro concorrente… non mi avrebbe dato fastidio se se ne fosse parlato qua. Puoi esprimere solidarietà, ma preferirei soprassedere, è dai nostri concorrenti”.

A quel punto ecco arrivare il siparietto del bavaglio che Paragone porta in scena non tanto contro la Berlinguer e Cartabianca quanto tutti coloro che continuano ad imbavagliare chi prova a portare alla luce dubbi e perplessità in una questione critica che continua a travolgere e sconvolgere la vita di tutti. La Berlinguer si infuria e bacchetta il suo ospite: “Se vuoi avere la parola te la do, se vuoi stare cosi tutto il tempo ti saluto, qui non sei mai stato censurato”.