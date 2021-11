Outlandos D’Amour dei Police è il disco di Roxanne, e sarà proprio questo brano a cambiare le cose. Tre ragazzi curiosi e squattrinati entrano nei Surrey Sound Studios di Londra. Squattrinati, sì, perché le 1500 sterline che servono per la registrazione del disco vengono finanziate da Miles Copeland, fratello del batterista Stewart. E questo Miles, del resto, non ha molta fiducia nel lavoro del fratello. L’attività della band non lo entusiasma, per questo presenzia solo raramente durante le sessioni e addirittura, come ricorda il chitarrista Andy Summers, molto spesso sbeffeggia i 3 artistelli sminuendo il loro lavoro. Quando sente ciò che arriva dallo studio ridacchia, fa battute e ironizza.

Arriva, poi, la volta di Roxanne. Quando Miles sente quel brano cambia idea su tutto. Si attacca alla cornetta, chiama la A&M Records per spingere il brano come singolo, propone il nome del disco e scopre un entusiasmo che prima non aveva. Ciò che oggi conosciamo come Outlandos D’Amour, secondo Miles, si sarebbe dovuto chiamare Police Brutality. Quel titolo forte e provocatorio, però, non piace ai 3 sbarbi e per questo si cambiano le carte in tavola.

Roxanne viene viene lanciata ma non entra nelle classifiche, ma il jolly è nel taschino: Can’t Stand Losing You diventa una hit e la A&M Records accetta la pubblicazione del disco. Così Outlandos D’Amour dei Police esce il 2 novembre 1978 come album di debutto della band britannica. Le loro peculiarità si fanno già sentire: il punk abbraccia il reggae, ma non come accade nei Clash. L’approccio del trio è meno grezzo e molto più melodico, e si fa un ampio uso degli apporti corali e dei pattern complessi di quella macchina da guerra che è Stewart Copeland.

Con Regatta De Blanc i Police diventano un fenomeno mondiale, ma si sono spianati benissimo la strada con Outlandos D’Amour e tutti i singoli estratti.