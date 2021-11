The Book of Boba Fett su Disney+ è la nuova serie targata LucasFilm che vedremo a fine anno sulla piattaforma della casa di Topolino. In attesa di vedere The Mandalorian 3, terzo capitolo incentrato sul cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e il suo piccolo amico Grogu, che arriverà probabilmente il prossimo anno, l’universo di Star Wars è in continua espansione.

The Book of Boba Fett era stata anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian. Secondo la sinossi, condivisa da Disney+, in questa nuova avventura:

Il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Nel cast principale di The Book of Boba Fett, Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Il lancio di The Book of Boba Fett su Disney+ è fissato per mercoledì 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Ecco il trailer ufficiale in italiano:

The Mandalorian 3 è stato già confermata ed è in produzione. Le riprese sono invece iniziate qualche settimana fa, come ha confermato l’attore Carl Weathers.

Nel finale della seconda stagione, il Jedi Luke Skywalker (un cameo a sorpresa di Mark Hamill) è intervenuto per prendere Grogu con sé affinché possa allenarlo a sviluppare meglio i suoi poteri. La separazione tra il mandaloriano e il piccolo Yoda è stato uno dei momenti più commoventi dell’episodio, che ha sottolineato lo stretto legame padre/figlio fra il cacciatore di taglie e il Bambino.