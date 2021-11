Sex Education potrebbe concludersi con la prossima stagione, la quarta, appena rinnovata da Netflix. Stavolta non è solo una sensazione data dall’avanzare della trama del teen drama verso la fine dell’ultimo anno di liceo, con l’imminente diploma dei protagonisti e dunque la fine dell’arco narrativo ambientato nella scuola superiore. E nemmeno soltanto le intenzioni della creatrice Laurie Nunn di non voler prolungare il racconto di formazione oltre l’età adolescenziale dei protagonisti.

A parlare di Sex Education come ormai più vicina alla fine che all’inizio è il volo del cast Aimee Lou Wood, che ha suggerito l’idea di una conclusione imminente. Secondo l’attrice, l’acclamata serie Netflix non continuerà per molte altre stagioni. Anzi, potrebbe già essere vicina alla fine.

Sex Education 3 ha debuttato su Netflix lo scorso settembre e ha segnato un’evoluzione importante per il personaggio di Aimee Gibbs, che dopo aver subito una molestia sessuale entra in terapia con la dottoressa Jean Milburn (interpretata da Gillian Anderson). Ma nonostante la popolarità della dramedy per adolescenti e una quarta stagione già confermata, Wood ha recentemente dichiarato a Radio Times che è meglio non tirare troppo la corda per non stancare il pubblico.

Alla domanda se le piacerebbe che Sex Education continuasse in futuro, Wood ha risposto sostenendo che una serie con protagonisti degli adolescenti non dovrebbe durare troppo a lungo per la sua stessa credibilità.

Non ne sono sicura perché c’è una parte di me che potrebbe farlo per sempre. Ma c’è anche una parte di me che dice: ‘No – dobbiamo andare tutti a fare cose diverse e recitare parti diverse’. Non possiamo sembrare dei cinquantenni e dire: ‘Settimana delle matricole!’. Sarebbe strano (…) è anche se l’ultima non sarà la prossima, probabilmente ora è più vicina alla fine che all’inizio. Il che è triste ma anche probabilmente positivo per molti versi.

Non è detto Sex Education 4 sia l’ultima stagione, dunque, ma sicuramente la serie si sta avviando verso la conclusione.