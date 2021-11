Alcuni Samsung Galaxy, purtroppo, non riceveranno più aggiornamenti sofware troppo spesso: parliamo, nello specifico, dei Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s, come si evince dal sito ufficiale del colosso di Seul. I device non accoglieranno aggiornamenti trimestrali, come fatto fino a questo momento, bensì semestrali, e dunque due sole volte l’anno.

Non è difficile immaginare che questa categoria di terminali ben presto verranno del tutto tagliati fuori dal supporto software. Se possedete uno di questi smartphone probabilmente fareste meglio a guardarvi bene intorno alla ricerca di un degno sostituto, che possa non farvi rimpiangere il servizio svolto dai Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s, e che, al contempo, venga regolarmente aggiornato dal produttore, che sia Samsung o qualche altro. Dispiace che i Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s siano passati ad un tipo di aggiornamento semestrale, ma sapevamo che sarebbe successo, essendo ormai passato diverso tempo dalla loro commercializzazione.

I Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s non sono né i primi, né gli ultimi smartphone a cui il colosso di Seul ha riservato questo trattamento, nonostante si parli di un OEM sempre molto attivo quando c’è da tenere aggiornati i propri prodotti (d’altro canto, non dipende dall’azienda asiatica, ma dall’età che ciascuno smartphone ha ormai all’attivo). Abbiate pazienza adesso, godetevi per il tempo restante i vostri Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s, e magari tenete d’occhio qualche offerta in salsa Black Friday 2021 (l’appuntamento è previsto per il 26 novembre) per provare a capire su quale smartphone puntare per sostituire il vostro usato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.