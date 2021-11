Ci sono artisti che amano la musica, la compongono divinamente, pubblicano dischi che meriterebbero di stare ai vertici delle classifiche e realizzano video sempre deliziosi. PIA TUCCITTO è un esempio di quanto ho appena descritto. Lei ha avuto una fama di riflesso, grazie a Vasco Rossi che ha prodotto i primi lavori di Pia e ha registrato la sua “E…”, un capolavoro di dolcezza.

Pia ha pubblicato il suo primo album in vinile, dal titolo “Romantica Io”, dove nella copertina ci sono disegnino fatti da lei. Contiene il meglio della sua produzione, a partire appunto dalla versione originale di “E…” per continuare con quella che io preferisco: “7 aprile”. Ci sono: “Com’è bello il mio amore”, “Perché tutto muore”, “My radio”, “Tu sei un sogno per me”, “Sto benissimo”, “Stupida per te”, “Quante volte sono sola con te” e la title track “Romantica io”, di cui ha appena realizzato un video che la vede protagonista insieme alla giovanissima figlia della compagna di avventure Federica Lisi Bovolenta.

Quando mi ha mandato il video, l’ho immediatamente contattata per farle un’intervista nella mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Guarda la versione integrale, che comprende anche il videoclip “Romantica io”. Sul suo sito https://www.piatuccitto.net puoi ordinare l’album.

