C’è finalmente un discreto ottimismo sulla disponibilità PS5 in vista dello scorcio finale del 2021. Premesso che tra Black Friday e festività natalizie tutti i restock ci faranno registrare sold out nel giro di pochi minuti, occorre aggiungere delle considerazioni a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo a tema. Questa volta possiamo citare una fonte autorevole, visto che sull’argomento si è sbilanciato Christopher Dring, il responsabile dello store Game Industry, il quale ci ha fornito indicazioni interessanti su Twitter.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 a fine 2021

Quali sono le indicazioni a proposito della disponibilità PS5 a fine 2021? I recenti tweet di Dring sono particolarmente incoraggianti soprattutto per chi è alla ricerca di nuove XBox, annunciando che nelle prossime settimane ci saranno finalmente scorte disponibili nei principali market. Attenzione però, perché il trend positivo per questa console nasce dal fatto che negli ultimi mesi la situazione qui sia stata addirittura più critica rispetto al prodotto Sony. Con la più recente tra le Playstation, infatti, va fatto un discorso a parte.

Tema trattato nelle risposte date agli utenti che hanno posto quesiti in merito. A detta di Dring, se da un lato questo Natale avremo buone notizie sulla fornitura Xbox (almeno così gli è stato detto), con un miglioramento significativo della situazione secondo quanto abbiamo appreso oggi 2 novembre, questo non vuol dire che le unità di XBox saranno in grado di superare la disponibilità PS5. Il dirigente aggiunge anche un altro dettaglio importante, affermando che gli ultimi dati finanziari di Sony denotino un forte aumento anche la PlayStation 5 a stretto giro.

Vedremo se a queste considerazioni faranno seguito i fatti, considerando che in vista di Natale tutti desiderano una maggiore disponibilità PS5 su scala globale. Di sicuro, dovrete essere velocissimi e sul pezzo nei vari store affidabili per ottenere un’unità prima del sold out.