Ted Lasso 3 entrerà in produzione solo all’inizio del 2022. Questo è quanto sappiamo sulla prossima stagione dell’acclamata comedy di Apple TV+ che vede Jason Sudeikis nei panni di un allenatore di football americano chiamato ad allenare una sfortunata squadra di calcio inglese (pur non sapendo nulla sullo sport).

La seconda stagione si è conclusa con un gran colpo di scena: il mite Nate ha tradito la fiducia del buon Ted, rivelando alla stampa di soffrire di attacchi di panico. Così, due mesi dopo scopriamo che “l’amico” ha ottenuto ciò che voleva: visibilità e successo, ed è quindi diventato l’allenatore ufficiale del West Ham, squadra di Rupert, ex marito di Rebecca.

Secondo le dichiarazioni di Phil Dunster, che interpreta il calciatore Jamie Tartt, le riprese di Ted Lasso 3 dovrebbero iniziare il 31 gennaio 2022, aggiungendo che solo Jason Sudeikis conosce i dettagli sull’arco narrativo del prossimo ciclo di episodi.

Nei piani originali, la terza stagione doveva essere anche l’ultima, ma le cose potrebbero cambiare. Secondo l’attore e co-creatore Jason Sudeikis, la comedy di successo, che ha sbancato agli Emmy, ha ancora tanto da raccontare. In un’intervista concessa a Entertainment Tonight, i fan non dovrebbero ancora preoccuparsi per una potenziale quarta stagione, e lo ha annunciato usando alcuni giochi di parole calcistiche:

Mi sento un vero allenatore quando devo dire alle persone che non si può pensare alla quarta stagione quando stiamo scrivendo ancora metà della stagione 3. Non possiamo preoccuparci dei campionati quando siamo nel primo turno di playoff, capito? Dobbiamo giocare una partita alla volta. È difficile pensare a cosa fare in un lontano futuro quando stai cercando di affrontare ciò che è proprio di fronte a te.

La quarta stagione è certamente nei piani del team di Sudeikis, ma è difficile da dire poiché la sceneggiatura di Ted Lasso 3 non è ancora stata completata. Lo showrunner Bill Lawrence ha invece affermato altro, specificando che le prime tre stagioni possono considerarsi come la fine di una storia, e l’inizio di un’altra.