Sono state annunciate le date dell’instore tour di Rocco Hunt. L’artista campano presenterà il suo nuovo disco di inediti, Rivoluzione, la cui uscita è in programma per venerdì 5 novembre.

Ad annunciare gli appuntamenti firmacopie ai fan è lo stesso cantante sui social, dicendosi particolarmente nostalgico degli incontri con i suoi seguaci.

“È passato davvero troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo abbracciati, ma me lo ricordo come se fosse ieri. In questo anno abbiamo passato tanti momenti difficili, ma ora dobbiamo tornare alla normalità. Non vedo l’ora di girare l’Italia per firmare i vostri dischi ad uno a uno”, ha scritto Rocco Hunt su Instagram comunicando gli eventi attesi dal 5 novembre e in partenza proprio dalla sua Campania.

Il 5 novembre sarà a Gugliano (Napoli) e il 6 Roma per firmare le copie di Rivoluzione presso la Discoteca Laziale. Il 7 novembre sarà a Bari e il giorno 8 a Pontecagnano Faiano (Salerno), il 9 a Marcianise (Caserta) e il 10 a Valmontone (Roma).

L’instore tour di Rocco Hunt proseguirà con un evento a Firenze l’11 e a Reggio Emilia il 14. Il rapper è atteso a Milano il 15 novembre e il 16 a Torino.



Il 17 novembre sarà a Palermo e poi a Catania, il 18, uniche due tappe attese in Sicilia.

L’album Rivoluzione ha una intro speciale, come raccontato dallo stesso Rocco Hunt sui social: “Avevo bisogno di una voce che sapesse raccontare la storia di quei ragazzi che nascono senza niente, ma crescono con tanti sogni nel cuore”. Ha scelto Lele Adani.

Le date dell’instore tour di Rocco Hunt: