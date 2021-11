Le condizioni di Victor Osimhen non sembrano destare serie preoccupazioni. Il centravanti del Napoli, in seguito al dolore al polpaccio della gamba destra che lo ha tormentato contro la Roma, il Bologna e durante l’allenamento precedente al derby contro la Salernitana, si è recato presso la Clinica Pineta Grande per sottoporsi ad una risonanza magnetica, che ha evidenziato una contrattura al gastrocnemio destro. Il nigeriano ha immediatamente iniziato le dovute terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Dopo la vittoria del derby campano, il Napoli è tornato ad allenarsi all’SSC Napoli Konami Training Center per preparare il match contro il Legia Varsavia (quarta giornata di Europa League in programma alle ore 18.45). Intera seduta di allenamento con la squadra per Insigne e Ounas. Osimhen, invece, ha svolto lavoro personalizzato in campo (lavoro personalizzato in palestra per Malcuit e soltanto piscina per Manolas).

Il numero 9 azzurro sicuramente non sarà convocato e, come riporta il quotidiano ‘Il Mattino’, si tenterà di recuperarlo per l’ultima partita al Maradona contro il Verona prima dell’ulteriore sosta per le Nazionali. Osimhen riuscirà a recuperare per la 12esima giornata di Serie A? Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, nei prossimi giorni l’ex Lille si sottoporrà a nuovi esami strumentali da parte dello staff medico del club partenopeo, sotto la coordinazione del dottor Raffaele Canonico. Si valuterà, dunque, con massima attenzione e cautela la contrattura rimediata al polpaccio destro, che ha costretto l’attaccante a restare fermo sia domenica scorsa che giovedì prossimo in coppa.

Nelle prossime giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, Osimhen sarà seguito da un uomo dello staff tecnico e uno di quello medico del Napoli, così da capire se potrà iniziare a forzare e dunque sperare di poter rientrare in tempo in campo per giocare la partita di domenica prossima contro l’ostico Verona di Tudor, che con la sua punta Simeone sta andando a gonfie vele mettendo in difficoltà qualsiasi squadra. Per adesso però, con tutte le cautele del caso, prevale ottimismo circa il recupero lampo del centravanti di Lagos.