Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere presentato a gennaio, magari in occasione del CES 2022 di Las Vegas. Intanto in Rete spuntano già le prime immagini di quello che potrebbe essere il lato posteriore del device. Roland Quandt ha condiviso qualche rendering in cui il Samsung Galaxy S21 FE mostra il suo di dietro, esibendo il comparto fotografico composto da tre sensori, di cui quello principale presumibilmente da 12MP, unito ad un ultra-wide, sempre da 12MP, e da un teleobiettivo da 8MP. Nulla di nuovo, lato design, rispetto al Galaxy S20 FE, che pure presentava pressoché questo modulo fotografico dal punto di vista estetico (qualche piccolo dettaglio forse, che verrà eventualmente confermato quando il dispositivo sarà lanciato tra qualche settimana).

S21 FE rear cover with a lot less watermark. pic.twitter.com/vj2xv66Hwe — Roland Quandt (@rquandt) November 1, 2021

Più passano i giorni più aumentano le possibilità di veder effettivamente presentato il Samsung Galaxy S21 FE il prossimo gennaio, magari per i primi giorni del nuovo anno, quando è in programma il CES 2022 di Las Vegas, uno degli eventi hight-tech più prestigiosi in assoluto. Finora le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S21 FE sono state parecchio contraddittorie, complice la crisi mondiale dei chip che ha costretto il colosso di Seul a rimandarlo più volte (inizialmente il device doveva essere presentato ad agosto insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e poi ad ottobre, mese in cui neppure se ne seppe più niente).

Speriamo che non sia ormai troppo tardi per il dispositivo, dato che a febbraio dovrebbe arrivare il turno dei Samsung Galaxy S22, che potrebbero anche rubargli la scena (il modello liscio avrà probabilmente molto in comune con il Samsung Galaxy S21 FE). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.