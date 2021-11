Oggi 2 novembre l’app Intesa Sanpaolo non funziona per i clienti dell’istituto bancario. Le normali funzionalità messe a disposizione degli utenti non sono dunque a disposizione se, da un comune smartphone, si tenta di accedere al proprio profilo.

Alla messa online di questo approfondimento, il servizio di alert Downdetector segnala decine e decine di alert di utenti impattati dai problemi mattutini. Non ci sono distinzioni tra chi utilizza l’applicazione da smartphone Android o da iPhone: in entrambi i casi il disservizio è tangibile e pure grave per chi dovrebbe effettuare qualche operazione importante di giornata. In effetti l’accesso allo strumento è inibito nella fase di login, nonostante l’inserimento corretto di username e password. Al contrario, in caso di accesso alla sezione di home banking da browser, almeno alle 9 di questa mattina, non ci sarebbero particolari disguidi.

Come comportarsi se l’app Intesa Sanpaolo non funziona oggi? Come sempre il numero verde per l’assistenza tecnica ai clienti è quello che risponde al recapito 800.303.303 dall’Italia. Lo specifico supporto risponde a chi cerca aiuto tecnico o di altra natura dall’Italia. Per chi si trova all’estero invece, il riferimento telefonico è il +39 011 8019.200: quest’ultimo è a pagamento. Entrambi i canali restano attivi dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00, Il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

Aggiornamento 9:35 – Continuano i problemi già riscontrati nella primissima parte di questa mattinata. L’app Intesa Sanpaolo non funziona ancora per coloro che cercano di accedere allo strumento di home banking in questo momento. Nella fase di login viene restituito un messaggio di errore o una schermata bianca. Dunque rimane inibito l’accesso alle più comuni funzioni di consultazione del proprio conto, di invio di pagamenti di varia natura e molto altro ancora. Da parte dei canali ufficiali dell’istituto bancario non si registrano ancora chiarimenti sulla vera natura degli errori.